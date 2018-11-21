Эксперты рассказали, как выбрать вкусную и безопасную икру к Новому году

Специалисты рассказали, как выбрать вкусную и безопасную икру к Новому году. Согласно последней информации, в первую очередь покупателям следует обращать внимание на дату производства продукта.

В Роскачестве отметили, что хорошая икра, вероятнее всего, будет изготовлена с середины мая по декабрь – период нереста рыб семейства лососевых. Рекомендуется выбирать продукт с маркировкой "ГОСТ". Кроме того, следует внимательно рассмотреть икринки, упакованные в стеклянную банку – они должны быть целыми, неслипшимися, одинакового размера и равномерного цвета.

Как уточняет РИА "Новости", цифры на жестяной заводской банке не должны быть вдавленными. Сама упаковка должна быть абсолютно ровной, без повреждений и ни в коем случае не вздутой. Необходимо помнить, что открытую икру можно хранить в холодильнике не больше недели, причем ее следует переложить из металлической упаковки в другую посуду.