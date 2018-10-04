Спите на работе, повышая производительность труда

Во многих странах мира популяризуется практика непродолжительного дневного сна на рабочем месте. 30-40 минут полной отключки восстанавливают работоспособность и внимательность сотрудников, что выгодно работодателям. Сотрудники же с благодарностью оценивают заботу о себе и повышают производительность труда.



В Финляндии, например, появилась даже специальность инструктора по сну, который рекомендует, как правильно засыпать и пробуждаться, чтобы мозг получил наибольшую релаксацию. Фирмы выделяют специальные помещения под спальни, оборудуют их по последнему слову техники массажными креслами, досками для тела.



Дневной сон сотрудников стал популярен и в Китае. Особенное внимание уделяют этому также и в Америке. Исследователи по труду и занятости даже подсчитали, что ежегодный ущерб американских корпораций от недосыпа своих работников составляет 411 млрд долларов в год. Поэтому спите на работе, повышая свою производительность труда.



