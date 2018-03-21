Пригородные электрички в Москве перейдут на летний график работы

В среду, 21 марта, стало известно, когда пригородные электрички в Москве перейдут на летнее расписание. Согласно последней информации, изменения в графике произойдут уже в конце текущей недели.

Подчеркивается, что перемены связаны со скорым началом дачного сезона. Известно, что уже с воскресенья, 25 марта, пятнадцать поездов начнут курсировать с другой периодичностью. Более того, как уточняет m24.ru, маршруты изменятся у пятнадцати пригородных электричек.

Также отмечается, что двадцать дополнительных поездов будут в ближайшем времени введены на пригородных направлениях в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока.



