Поезд "Санкт-Петербург — Мурманск" с начала февраля делает остановку на станции Пояконда, чтобы 14-летняя школьница Карина Козлова с бабушкой могли добраться из школы домой.

Это единственная оставшаяся в вымирающем поселке школьница. Зимой в ней проживают не более 50 жителей, большинство из них работают в 15 километрах от поселка на биологической станции МГУ. Раньше ученики электричкой добирались до станции Княжая, там их подбирал школьный автобус. Однако с 1 декабря прошлого года техническую остановку в Пояконде отменили. Таким образом, единственная школьница была вынуждена каждый день ожидать единственную позднюю электричку, которая все-таки делает остановку на Пояконде. Получалось, что школьница каждый день добиралась домой к девяти вечера.

Родители обратились в администрацию Кандалакшского района, чиновники, в свою очередь, к железнодорожникам. В результате дополнительную остановку для поезда дальнего следования вернули в расписание.