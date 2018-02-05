В Москве детям в понедельник официально разрешено пропустить уроки в школе

В Москве детям в понедельник, 5 февраля, официально разрешено пропустить уроки в школе из-за снегопада. Объявление о том, что посещение школ сегодня для учащихся свободное, сделал накануне мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин разрешил детям не ходить в школу 5 февраля

Москву за двое суток завалило снегом. И синоптики прогнозируют, что снегопад может продолжаться и в понедельник. Температура воздуха в столице сегодня утром минус 12 градусов.

"Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", - предупредил вчера столичный градоначальник.

4 февраля в Москве МЧС объявляло "оранжевый уровень" опасности. В столице дул сильный ветер, порывы достигали 20 метров в секунду. Снег налип на ветки деревьев и провода.

Упали сотни деревьев. Погиб молодой мужчина. Несколько человек пострадали. Поваленными деревьями разбиты автомобили.