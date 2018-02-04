ЦОДД призывает автовладельцев в Москве пересесть на общественный транспорт

Многие москвичи в воскресенье размышляют, как откопать свой автомобиль, чтобы в понедельник утром добраться до рабты на своем личном транспорте.

Но Центр организации дорожного движения московского правительства призывает водителей отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по столице завтра утром. Сильнейший снегопад, обрушившийся на Москву, называют снегопадом века.

В Москве метет вторые сутки. К вечеру воскресенья осадки ослабли. Но, по прогонозу синоптиков, снег будет идти и ночью, и в понедельник днем. Ситуация на дорогах из-за снегопада осложнена. Местами в столице образовались пробки.

Службы эксплуатации технических средств организации дорожного движения ЦОДД готовы в усиленном режиме ликвидировать последствия стихии: рабочие оперативно устраняют неисправности дорожных знаков и светофорных объектов.

Сообщить о поломке инфраструктурного объекта можно по телефону контакт-центра «Московский транспорт» 8-495-539-54-54 или по короткому номеру 3210.