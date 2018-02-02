Роструд напомнил о праздничных выходных в феврале и марте

В Роструде напомнили о праздничных выходных в феврале и марте 2018 года. Календарь выходных на 2018 год был утвержден еще осенью прошлого года. Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шклов напомнил, что 23 февраля - праздник, День защитника Отечества. Праздник приходится на пятницу.

Соответственно получаются трехдневные выходные: 23, 24 и 25 февраля. Четверг, 22 февраля, как рабочий день, предшествующий праздничному, будет сокращен на час, - сообщает "Интерфакс".

На 8 марта россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд. Международный женский день 8 марта в этом году приходится на четверг. За счет переноса нерабочего дня с 6 января на 9 марта, пятницу, праздничные выходные будет с четверга, 8 марта, по воскресенье 11 марта включительно. Среда, 7 марта, как предпраздничный рабочий день будет короче на час.