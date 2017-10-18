Утвержден календарь выходных на 2018 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году - календарь выходных. В соответствии с подписанным постановлением, в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря – на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.

В 2018 году будет 10-дневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым, трёхдневный отдых с 23 по 25 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества. Россияне будут отдыхать четыре дня с 8 по 11 марта. 8 марта - Международный женский день.

На Первомай - четырёхдневный отдых с 29 апреля по 2 мая, совпадающий с праздником Весны и Труда. 9 мая – День Победы; трёхдневный отдых с 10 по 12 июня, совпадающий с празднованием Дня России; трёхдневный отдых с 3 по 5 ноября, совпадающий с Днём народного единства.

Документ опубликован на сайте правительства РФ. Постановление подготовлено Минтрудом России в соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.