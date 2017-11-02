ФСБ возбудила три уголовных дела по фактам диверсий в Крыму

Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела по фактам диверсии из-за повреждения газопроводов и ЛЭП. Лица, причастные к преступлению, пока не установлены, их поиск ведется.

На данный момент ведется расследование по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса РФ (диверсия).

Два крымских газопровода среднего давления были повреждены на этой неделе. Один из них находится под Алуштой, а другой — недалеко от села Запрудное. Кроме того, на полуострове произошло обрушение ЛЭП.

Все участки газопроводов и ЛЭП сейчас полностью восстановлены.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России перешел на усиленный режим готовности, взяв под охрану склады с боеприпасами, после сообщений о диверсиях на объектах инфраструктуры на Крымском полуострове.