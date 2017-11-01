Черноморский флот перешел на усиленный режим готовности

Черноморский флот России перешел на усиленный режим готовности, взяв под охрану склады с боеприпасами, после сообщений о диверсиях на объектах инфраструктуры на Крымском полуострове.

«Перешли под усиленный режим, когда берутся под дополнительную охрану различные объекты, начиная с социальных и заканчивая военными, прежде всего — склады различных вооружений», — сказал собеседник "Интерфакса". Службы авиационной безопасности Крыма также переведены на усиленный режим работы.

Отмечается, что в таких действиях нет ничего экстраординарного.

Согласно данным спецслужб, поврежденной оказалась линия газопровода, проходящая возле Алушты. Одновременно в том же районе во вторник рухнула опора ЛЭП, после чего прекратилась подача электричества. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Силовики полагают, что случившееся могло стать результатом действий диверсантов. Окончательная причина инцидента будет названа по итогам расследования.