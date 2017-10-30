Гордон ответила на вопрос об электоральной конкуренции с Собчак

Екатерина Гордон не ставит своей целью опередить Ксению Собчак на выборах президента России. Об этом журналистка заявила СМИ.

Корреспондент RT задал Гордон вопрос, сможет ли она набрать больше голосов, чем Собчак. Претендентка на пост главы государства ответила, что сосредоточена на собственной предвыборной программе и о других кандидатах не думает.

О своем намерении участвовать в выборах президента Екатерина Гордон объявила ранее в понедельник. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале журналистки. В штабе Ксении Собчак, комментируя данный ролик, заявили, что он несет «очень хороший месседж». Также о возможном участии Гордон в выборах сегодня высказались в Кремле.