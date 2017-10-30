Песков о желании Гордон баллотироваться в президенты: Конституция не запрещает

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление журналистки, владелицы юридической фирмы, мамы двоих детей Екатерины Гордон баллотироваться в президенты РФ на выборах в 2018 году.

Как пояснил пресс-секретарь российского лидера, Конституция РФ не запрещает выдвигаться людям, которые не причастны к политике. Песков уточнил, что в Конституции возможность участия в выборах определяется рядом условий, и в документе нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. "Читаем конституцию, определяем соответствие кандидата требованиям. Больше говорить нечего", — заявил Дмитрий Песков.

Екатерина Гордон в понедельник, 30 октября, опубликовала видеозапись с заявлением. Она намерена защищать права детей и женщин, большинство которых в нашей стране матери-одиночки.

Штаб Ксении Собчак уже прокомментировал заявление Екатерины Гордон.