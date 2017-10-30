По следам Собчак: Катя Гордон решила участвовать в президентских выборах

В понедельник, 30 октября, стало известно, что журналист, правозащитник и певица Катя Гордон решила участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Женщина записала ролик и опубликовала его на своем официальном YouTube-канале. 37-летняя Катя Гордон подчеркнула, что баллотируется на пост президента России и озвучила ключевые положения своей программы.

Журналистка заявила, что намерена воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Она предположила, что будет единственным кандидатом, не согласованным с администрацией российского президента. Гордон добавила, что она мать двоих детей, учредитель юридической компании и отметила, что уже более четырех лет активно занимается защитой прав детей и женщин.

Новоиспеченный политик заметила, что не родилась с серебряной ложкой во рту, не является представителем гламура и работает с тринадцати лет.