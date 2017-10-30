В штабе Собчак прокомментировали заявление Гордон о президентских амбициях

В штабе телеведущей Ксении Собчак прокомментировали заявление журналистки, юриста, правозащитницы Екатерины Гордон о президентских амбициях. Гордон объявила о решении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году.

37-летняя мама двоих детей, собственница адвокатской компании намерена бороться за права женщин и детей. В своём выступлении Гордон обратила внимание, что Россия - страна матерей-одиночек.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова сообщила, что в её предвыборном штабе ещё не изучили программу Гордон.

Как считает представитель Собчак, "месседж Гордон очень хороший". "Она права в том смысле, что Россия действительно страна матерей-одиночек. Если она хочет идти в президенты, пусть идёт", - сказала Чудинова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По словам Гордон, в её позиции "нет ничего мужененавистнического, просто по статистике дети чаще остаются с женщинами и права этих женщин не защищены". По её мнению, она будет единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента.

"Аргументы недели" писали, что Катя Гордон намерена воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. У Ксении Собчак нет политической программы