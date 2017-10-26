МВД объяснило следственные действия в театре Джигарханяна

В московском главке МВД объяснили обыски в Театре под руководством Армена Джигарханяна. По данным столичной полиции, следственные действия в театре проводятся по ранее возбужденному уголовному делу о краже паспорта у народного артиста.

Армен Джигарханян накануне заявил в полицию о краже его паспорта из рабочего кабинета в театре. Полиция возбудила по факту кражи документа уголовное дело.

Сегодня полицией в рамках расследования дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 325 УК РФ, проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по месту работы заявителя, - передает РИА Новости со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Ранее сегодня сотрудники театра сообщили об обысках в бухгалтерии и о взятии Армена Джигарханяна в заложники его друзьями.

Заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева сообщила о приходе в театр сотрудников полиции. По ее словам, оперативники изымают всю документацию в бухгалтерии