В театре считают: Джигарханяна захватила в заложники «армянская группировка»

В театре имени Армена Джигарханяна в четверг полиция проводит обыски, в бухгалтерии изымают документы. Представители театра считают, что самого Джигарханяна захватила в заложники «армянская группировка».

Завлит театра Наталья Корнеева рассказала, что давние знакомые Армена Борисовича обращаются с народным артистом как с марионеткой. По словам представителя театра, вчера Джигарханян со своими друзьями целую ночь пили виски и «гудели», - сообщает телеканал «Звезда».

Как считает Корнеева, «армянская группировка причастна к сегодняшнему захвату театра». По ее мнению, мужчины, которые знакомы с актером с 90-х годов, давно готовили эту операцию. С ними - врач. Корнеева не исключила, что доктор гипнотизирует Армена Борисовича. 82-летний Джигарханян - Больной, с глубоким склерозом - все делает по их указке, ведет себя ненормально, говорят в театре. Историю о том, что Армен Борисович сбежал из дома, она назвала «раздутой».

Корнеева намерена обратиться в Следственный комитет, чтобы дать показания.

Напомним, Армен Борисович после скандала называет свою жену воровкой и хочет с ней развестись. Его родная сестра поддерживает Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Вчера в телепрограмме «Пусть говорят» выступил юрист и сообщил, что половина квартиры Джигарханяна на Арбате переписана на организацию. С Виталиной они тогда еще женаты не были.

Андрей Малахов первым предположил рейдерский захват театра Джигарханяна его друзьями