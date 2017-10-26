В театре Армена Джигарханяна проходят обыски

В театре Армена Джигарханяна сегодня проходят обыски. Заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева сообщила о приходе в театр сотрудников полиции. По ее словам, оперативники изымают всю документацию в бухгалтерии, - сообщается на сайте телеканала "Звезда".

Художественный руководитель театра Армен Джигарханян выписался из больницы. Первую ночь после выхода из клиники он провел в своем рабочем кабинете. В семье Армена Борисовича и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской произошел скандал. Джигархнян несколько раз публично назвал жену воровкой и заявил, что намерен с ней развестись.

Цымбалюк-Романовская несколько лет назад была назначена директором театра. По некоторым данным, в театре поставили спектакль, который худрук Джигарханян запретил выпускать, а Виталина устроила премьеру.

Сейчас Джигархнян не хочет видеть Виталину. С ним постоянно находятся его друзья. В "Прямом эфире" Андрей Малахов предположил "рейдерский захват" театра.

В московской полиции вчера сообщили, что по факту похищения паспорта народного артиста СССР Армена Джигарханяна возбуждено уголовное дело.