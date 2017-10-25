МВД: По факту похищения паспорта у Джигарханяна возбуждено дело

В Московской полиции сообщили, что по факту похищения паспорта народного артиста СССР Армена Джигарханяна возбуждено уголовное дело. В столичном главке МВД РФ рассказали, что 24 октября в полицию с заявлением обратился мужчина и сообщил, что в период с 1 по 10 октября у него на работе из служебного кабинета тайно похитили его паспорт гражданина РФ.

Источник ТАСС в полиции рассказал, что заявление в полицию из-за кражи паспорта принес Армен Джигарханян. Дело возбуждено по статье "Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия".

Несколько дней назад в семье Армена Джигарханяна разразился скандал. 82-летний актер попал в больницу. Его 38-летняя супруга, директор театра имени Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что ее мужа похитили его друзья и не пускают ее к Армену Борисовичу.

Джигарханян хочет сам разобраться в своей жизни, но уже неоднократно публично назвал Виталину воровкой. У телеведущего Андрея Малахова есть подозрение, не рейдерский ли захват театра происходит.