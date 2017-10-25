Собянин пообещал увеличить зарплату врачам на 40 процентов в скором времени

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал увеличить заработную плату врачам в столице в 2017-2018 годах на 40% по сравнению с 2016 годом - до 120 тысяч рублей в месяц. По мнению столичного градоначальника, сейчас уровень зарплат московских врачей остается недостаточным.

В среду, 25 октября, Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы. Глава Москвы заявил, что департамент здравоохранения города должен организовать мониторинг трудовой нагрузки врачей, - передает ТАСС.

Собянин заявил, что московские власти намерены повысить социальные выплаты целому ряду льготных категорий граждан.

Год назад вице-премьер Ольга Голодец обещала достойный рост зарплаты российских врачей.

Напомним, Сергей Собянин вчера заявил, что может принять участие в выборах мэра Москвы в 2018 году, считает, что нужно закончить все начатые преобразования. Он чувствует себя ответственным за них.