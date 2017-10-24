Собянин допустил участие в выборах мэра Москвы в 2018 году

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил возможность участия в выборах мэра столицы в 2018 году. Он считает, что нужно закончить все начатые преобразования, так как он чувствует себя ответственным за них.

Об этом он заявил в интервью газете "Ведомости". Речь идет о реформе здравоохранения, строительстве метрополитена и транспортных коммуникаций. Также градоначальник прокомментировал слухи о его возможном назначении на пост премьер-министра, сказав, что у него нет желания менять должность.

Собянин советует не верить слухам. Если в обществе обсуждается возможность его получения поста премьера РФ, то велика вероятность того, что это никогда не произойдет.

Следующие выборы мэра Москвы пройдут в сентября 2018 года. Мэр избирается сроком на пять лет. О желании участвовать в выборах мэра Москвы уже заявляли экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин и депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков.