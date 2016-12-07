Голодец: в 2018 году зарплата российских врачей значительно вырастет

Вице-премьер Ольга Голодец сделала громкое заявление. По ее словам, с начала 2018 года зарплата российских врачей вырастет на двести процентов от средней по стране.

Голодец отметила, что медики должны получать достойный доход, чтобы качественно и эффективно оказывать помощь больным. Также, по ее словам, данное увеличение зарплат врачей соответствует майским указам президента. Как утверждает Ольга Голодец, необходимые средства уже заложены в бюджет, сообщает ria.ru.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что темпы роста зарплат медработников будут снижены чуть ли не вдвое. Однако на официальном уровне она не подтверждалась.