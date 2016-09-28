Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, курирующая социальные вопросы, заявила, что неработающие россияне будут платить налог, такой законопроект находится в процессе разработки.

Выступая в рамках "Правительственного часа" в Совете Федерации, Голодец рассказала, что разрабатывается проект закона, когда безработные граждане будут должны внести платеж за фактически использование социальной инфраструктуры.

Вице-премьер отметила, что российское законодательство позволяет гражданам не работать, но при этом они не платят налоги, в том числе – в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), - передает РИА Новости. По словам Голодец, 68 миллионов не должны платить взносы с фонда оплаты труда. Всего в России в трудоспособном возрасте 75 миллионов человек.

Минтруд ранее сообщал, что изучается возможность введения налога "на тунеядство".

Читайте также:

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин высказал мнение о налоге на тунеядство.