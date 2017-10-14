Тюрин дал показания по делу мужа Максаковой Вороненкова

Владимир Тюрин, заочно обвиненный Генпрокуротурой Украины в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, дал показания следователям Следственного комитета РФ.

"Авторитет" Тюрин сам приехал в главное следственное управление Следкома, которое расследует уголовное дело об убийстве в Киеве 23 марта бывшего мужа оперной певицы Марии Максаковой Дениса Вороненкова. Пр признанию Тюрина, к следователям он пришел после сообщения Генпрокуратуры Украины о том, что он мог быть причастен к организации этого преступления. По версии украинского следствия, Владимир Тюрин решил расправиться с Вороненковым по двум причинам: во-первых, об этом его якобы попросили в ФСБ, а во-вторых, он будто бы имел и личный мотив - ревность.

Напомним, Мария Максакова и Владимир Тюрин были сожителями. Максакова родила Тюрину двоих детей - сына и дочь. Незадолго до знакомства Максаковой с Вороненковым они расстались.

Тюрин, которого украинская Генпрокуратура заочно обвинила в организации убийств Вороненкова, заявил следователям, что у него не было мотивов для того, чтобы желать смерти этому человеку.

По словам Тюрина, ни неприязни, ни чувства ревности к Денису Вороненкову он не испытывал, - пишет "Коммерсантъ".

"Авторитет" отметил, что его пути по бизнесу с убитым мужем Марии Максаковой никогда не пересекались, они не были даже знакомы. Отрицает Тюрин и какие бы то ни было связи со спецслужбами.

Украина попросит Россию выдать предполагаемого организатора убийства Вороненкова. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчиком преступления является бывший гражданский супруг Марии Максаковой.

Мария Максакова не исключает, что Владимир Тюрин мог быть организатором убийства ее любимого мужа.

Максакова сейчас живет с младшим сыном Ваней в Киеве. Старшие дети живут в Москве со своим отцом.