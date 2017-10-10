Вдова Вороненкова призвала не искать личных мотивов его убийства
10 октября 2017, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
Мария Максакова призвала не искать личных мотивов убийства своего супруга Дениса Вороненкова.
Накануне «Аргументы недели» писали, что украинская Генпрокуратура назвала имя подозреваемого в организации убийства бывшего депутата Госдумы РФ. Это российский подданный Владимир Тюрин, ранее являвшийся гражданским мужем Марии Максаковой. Согласно версии следствия, на преступление Тюрина толкнули, в том числе, личные мотивы.
Максакова с выводами правоохранителей не согласилась. В эфире телеканала «112 Украина» вдова Вороненкова заявила, что Тюрин действительно недолюбливал ее супруга, однако, по мнению женщины, из-за этого на организацию убийства он бы не решился.