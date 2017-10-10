Вдова Вороненкова призвала не искать личных мотивов его убийства

Мария Максакова призвала не искать личных мотивов убийства своего супруга Дениса Вороненкова.

Накануне «Аргументы недели» писали, что украинская Генпрокуратура назвала имя подозреваемого в организации убийства бывшего депутата Госдумы РФ. Это российский подданный Владимир Тюрин, ранее являвшийся гражданским мужем Марии Максаковой. Согласно версии следствия, на преступление Тюрина толкнули, в том числе, личные мотивы.

Максакова с выводами правоохранителей не согласилась. В эфире телеканала «112 Украина» вдова Вороненкова заявила, что Тюрин действительно недолюбливал ее супруга, однако, по мнению женщины, из-за этого на организацию убийства он бы не решился.