Украина попросит РФ выдать предполагаемого организатора убийства Вороненкова

Украина направит запрос России о выдаче подозреваемого в организации убийства Дениса Вороненкова. Об этом заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что Луценко назвал имя предполагаемого заказчика убийства экс-депутата Государственной Думы России. Это 59-летний Владимир Тюрин, бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой.

СМИ утверждают, что Тюрин является криминальным авторитетом. Согласно версии украинских правоохранителей, на организацию убийства Дениса Вороненкова мужчину толкнули политические и личные мотивы, сообщает «Интерфакс».