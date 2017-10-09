Украина попросит РФ выдать предполагаемого организатора убийства Вороненкова
9 октября 2017, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
Украина направит запрос России о выдаче подозреваемого в организации убийства Дениса Вороненкова. Об этом заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.
Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что Луценко назвал имя предполагаемого заказчика убийства экс-депутата Государственной Думы России. Это 59-летний Владимир Тюрин, бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой.
СМИ утверждают, что Тюрин является криминальным авторитетом. Согласно версии украинских правоохранителей, на организацию убийства Дениса Вороненкова мужчину толкнули политические и личные мотивы, сообщает «Интерфакс».