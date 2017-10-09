Украинский генпрокурор назвал заказчика убийства Вороненкова

Генеральный прокурор Украины рассказал, кто, по версии следствия, заказал убийство российского политика Дениса Вороненкова.

Юрий Луценко заявил, что заказчиком преступления является бывший гражданский супруг Марии Максаковой, вдовы Вороненкова. Кроме того, по словам генпрокурора, которые приводит РИА Новости, украинские правоохранительные органы установили организаторов и исполнителей преступления.

Напомним, бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева весной текущего года. Ранее «Аргументы недели» писали, что вдова Вороненкова начала борьбу за его наследство.