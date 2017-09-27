Ученые доказали опасность заменителей молока для здоровья человека

Британские ученые провели исследование заменителей молока. Исследователи из Университета Суррея (Великобритания), выявили, что людям, заменяющим традиционное коровье или козье молоко на соевое, кокосовое, миндальное, грозит дефицит йода в организме.

Ученые изучили 47 образцов заменителей молока. В альтернативных молочных напитках, сделанных на основе сои, миндаля, кокоса, овса, риса, фундука, концентрация йода составляет лишь два процента по сравнению с коровьим молоком.

Йод важен для поддержки гормонов щитовидной железы. Беременным женщинам йод особенно необходим. Йод влияет на развитие плода.

Некоторые люди отказываются от коровьего молока из-за непереносимости лактозы. В таком случае нужна консультация врача. Возможно, специалисты посоветуют включить в рацион морепродукты.