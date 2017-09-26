Клинцевич: Россия установит виновных в гибели российского генерала в Сирии

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия установит виновных в гибели российского генерала Валерия Асапова в Сирии.

По словам сенатора, у России есть доказательства причастности США к гибели военначальника. Клинцевич сказал, что США создали террористическую организацию, содержат ее и управляют ею. Как уточнил политик, речь идет о так называемом государственном терроризме. Сенатор пообещал, что Россия установит всех виновных в гибели российского генерала.

"И что касается людей, которые организовали убийство наших военнослужащих, в данном случае генерала Асапова, то могу сказать, что от возмездия не уйдёт никто. Установим всех и всех найдем", — цитирует сенатора НСН.

По словам Клинцевича, группа генерала Асапова серьёзно мешала в реализации планов США, и тот потенциал, который был сосредоточен у генерала Асапова и его людей, не давал никакого шанса выжить террористам.

Боевики "Исламского государства", запрещенной террористической организации в России, нанесли удар по командному пункту, где находился генерал Асапов в качестве советника сирийских офицеров.

МИД РФ считает гибель генерала Асапова в Сирии следствием двуличия политики Штатов.

Генерал-лейтенант Валерий Асапов был убит в Сирии в Дейр-эз-Зоре 23 сентября, на передовой. Асапов представлен к высокой государственной награде посмертно.