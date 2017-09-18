Похмелкин: цены на бензин уже запредельно высоки

Руководитель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что повышать акцизы на топливо - это значит перекладывать все проблемы и трудности российской экономики на плечи автомобилистов. Похмелкин категорически не согласен с идеей Министерства финансов, которое предложило повысить акцизы на топливо в 2018 году.

По словам главы Движения автомобилистов России, сейчас и без того цены на топливо запредельно высоки. "Повышать их ещё в нынешних условиях не стоит. Причём ясно, что они вырастут не на 50 копеек, поскольку этим повышением воспользуются нефтяные компании. Это значит перекладывать все проблемы и трудности российской экономики на плечи автомобилистов, и я с такой политикой согласиться категорически не могу", — цитирует RT Похмелкина.

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство России сегодня рассмотрит предложение повысить акцизы на топливо на 50 копеек с 1 января и 1 июля 2018 года. В Госдуме эту инициативу поддержали.