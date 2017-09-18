Депутаты Госдумы поддержали повышение акцизов на бензин

Депутаты Госдумы поддержали повышение акцизов на автомобильное топливо, на бензин. Минфин РФ предложил повысить акцизы на топливо в 2018 году.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков прокомментировал инициативу Минфина в интервью RT: "Дело хорошее, если деньги пойдут на дороги. Если это на самом деле даст хороший рост развития дорожной инфраструктуры, то, наверное, эти действия оправданны".

Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил, что правительство России в понедельник, 18 сентября, рассмотрит предложение повысить акцизы на топливо на 50 копеек за 1 л с 1 января и с 1 июля 2018 года.

В Движении автомобилистов России уже выступили против повышения акцизов на бензин.

Напомним, в рамках бюджетных совещаний правительства Российской Федерации было принято решение о повышении в будущем году акцизов на топливо.