Правительство РФ рассмотрит предложение повысить акцизы на топливо в течение дня

Российское правительство намерено рассмотреть предложение о повышении акцизов на топливо в течение сегодняшнего дня.

Данную информацию предоставил сегодня министр финансов России Антон Силуанов, который отметил, что подобные предложения действительно были подготовлены. Как уточняет ТАСС, деньги, вырученные от повышения акцизов, будут направлены на развитие дорожной сети страны, в частности, в Крыму.

Ранее стало известно, что в 2018 году возможно повышение акцизов на топливо на 50 копеек с 1 января и с 1 июля.





