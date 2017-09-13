Скандал вокруг фильма «Матильда» переполнил чашу терпения министра российской культуры. Но заявление Владимира Мединского оказало на депутата Госдумы Наталью Поклонскую прямо противоположное действие.

Главный противник премьеры фильма «Матильда» депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская не оставила без внимания заявление министра культуры Владимира Мединского. Напомним, Мединский сказал, что «чаша его терпения переполнилась» из-за скандала вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», сообщает "Фонтанка.ру".

На своей страничке «ВКонтакте» Наталья Поклонская удивилась той борьбе, которая развернулась против картины «Матильда». По словам Поклонской, Мединский – не эксперт, чтобы оценивать фильм «Матильда». Кто в таком разе должен быть «экспертом», Поклонская не назвала. Главная претензия Поклонской в том, что прокатное удостоверение картине выдано в течение суток, то есть очень быстро. Пока Поклонская цепляется к «Матильде», религиозные фанатики поджигают машины у адвокатской конторы, что защищает Алексея Учителя, а сам режиссер, как и его адвокат, нанял телохранителей, опасаясь нападения.