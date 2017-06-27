О состоянии здоровья 95-летнего актера Владимира Этуша, госпитализированного накануне в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали врачи. И их прогнозы не столь радостны, как у близкого его окружения.

"Он по-прежнему в нейрохирургической реанимации, состояние тяжелое, температура 36,6 градусов", — рассказали журналистам РИА Новости в клинике.

Ранее директор Вахтанговского театра Кирилл Крок рассказал, что общался с артистом. По его словам, Владимир Абрамович чувствует себя гораздо лучше, голос у него бодрый. Он находится в комфортной одноместной палате в реанимации и уже рвется на сцену. Перелом позвоночника не подтвердился, у актера всего лишь ушиб спины. Но учитывая солидный возраст, врачи решили подержать его в больнице еще несколько дней.

Супруга Этуша пояснила, почему он остался без ее помощи на пороге клиники, где умудрился поскользнуться на ступеньках и получить сильный ушиб.



