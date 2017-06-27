Супруга Владимира Этуша рассказала, почему он оказался в реанимации

Супруга народного артиста СССР Владимира Этуша рассказала, почему он оказался в реанимации. Все дело в том, что она не смогла сопроводить мужа до кабинета врача, поскольку ей пришлось искать парковку. Оставшись без помощи, он упал на ступеньках.

"И в следующий раз, когда я привезу Владимира Абрамовича в какое-либо лечебное учреждение и припарковаться мне будет негде, я припаркуюсь на широком тротуаре, на газоне, у черта лысого, но у входа. И не поеду искать парковку за километр", – написала Елена Этуш в Фейсбуке.

После падения на ступеньках стоматологической клиники врачи заподозрили у 95-летнего Этуша перелом одного из позвонков шейного отдела, но, к счастью, диагноз не подтвердился. Актер отделался ушибом спины, но все равно продолжает оставаться в одноместной палате в реанимации. Учитывая солидный возраст народного любимца, врачи решили подержать его в больнице еще несколько дней.

Директор Театра имени Вахтангова, в котором уже больше 70 лет служит Этуш, Кирилл Крок сообщил ТАСС, что артист чувствует себя гораздо лучше и уже рвется на сцену. Из-за вчерашнего инцидента спектакль "Бенефис", в котором должен был играть актер, пришлось перенести.

Однако врачи оценивают состояние здоровье своего пациента не столь оптимистично.