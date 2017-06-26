Владимир Этуш госпитализирован с серьезной травмой после падения

Народного артиста СССР Владимира Этуша экстренно госпитализировали в московскую клинику с серьезной травмой, полученной после падения в стоматологической клинике.



95-летний актер поскользнулся и упал в стоматологической клинике, куда отправился сегодня на прием. Врачи подозревают у Этуша перелом одного из позвонков шейного отдела, сообщает Telegram-канал Mash.

Владимир Этуш – не только прославленный советский и российский актер, получивший всенародную любовь благодаря съемкам в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", но и участник Великой Отечественной войны.