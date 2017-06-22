Уходящим на заслуженный отдых сократили срок назначения пенсии

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект, сокращающий срок назначения пенсии с учетом всех индексаций пенсионерам, завершившим свою трудовую деятельность.

Первая, уже проиндексированная пенсия, уходящим на заслуженный отдых, будет выплачиваться с 1 числа следующего месяца после прекращения трудовой деятельности. Сейчас пенсионеры получают пенсию с учетом индексации через 3–4 месяца после увольнения.

С января 2016 года пенсии индексируются только неработающим пенсионерам. При этом 9,6 млн россиян продолжают трудиться на пенсии. Пенсионный фонд увеличит выплаты работающим пенсионерам с августа, но при условии, что они были официально трудоустроены в 2016 году и с их зарплат шли отчисления в ПФР.



