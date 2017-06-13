В Пенсионном фонде заявили о повышении пенсий работающим пенсионерам

Пенсионный фонд увеличит выплаты работающим пенсионерам с августа, но при условии, что они были официально трудоустроены в 2016 году и с их зарплат шли отчисления в ПФР.



Начисления произведут автоматически, для этого не нужно никуда обращаться. Размер прибавки будет колебаться от одного до трех условных баллов, где один балл составляет один минимальный размер оплаты труда или 7,5 тыс. рублей в денежном выражении.



Однако для пенсионеров, которые получают высокую официальную заработную плату, действуют ограничения, поскольку при перерасчете размера пенсии учитываются не все отчисления, а только та сумма, которая позволила набрать не более трех пенсионных баллов. Напомним, один балл начисляется на зарплату в один МРОТ.



