Собянин объявил международный конкурс на разработку проектов кварталов реновации

Власти Москвы объявляют международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он написал в своем Твиттере.

В проектах хотят задействовать самых лучших архитекторов, отметил мэр столицы. Как будет определяться победитель конкурса, не уточняется.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что программа реновации в Москве потребует 3 трлн рублей и растянется минимум на 15 лет. Уже в будущем году на программу переселения из хрущевок в новые квартиры город выделит 96 миллиардов рублей.

Жильцы по меньшей мере около 500 домов провели общедомовые собрания собственников и приняли решение войти в программу реновации. Соответствующие документы они уже передали в мэрию.