Жители 500 домов просят включить их в программу реновации

Сергей Собянин сообщил, что жильцы по меньшей мере около 500 домов провели общедомовые собрания собственников и приняли решение войти в программу реновации. Соответствующие документы они уже передали в мэрию.

Он отметил, что из 4,5 тыс. домов около 10% из программы выйдут, но получены заявления от 500 других домов. Собянин также напомнил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что после вступления в силу федерального закона о реновации и утверждения программы попасть в нее будет невозможно.

Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" рассказал о своем отношении к программе реновации в столице. По его словам, важно, чтобы право граждан на собственность не было нарушено.

Сергей Собянин также рассказал, во сколько обойдется Москве программа реновации на 15 лет.