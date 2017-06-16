Во сколько обойдется Москве программа реновации на 15 лет

Сергей Собянин сообщил, что программа реновации в Москве потребует 3 трлн рублей и растянется минимум на 15 лет. Уже в будущем году на программу переселения из хрущевок в новые квартиры город выделит 96 миллиардов рублей.

"Нет, это не совсем так. Все-таки большая часть затрат — это затраты на строительство жилья", — сказал столичный мэр в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на вопрос, будет ли это половина средств из городского бюджета.

Как ранее сообщил глава столичного градостроительного комплекса Марат Хуснуллин, проблем с финансами у Москвы нет. К тому же, по его словам, существует большое количество активов, которые можно превратить в деньги.

Всего в рамках реализации программы планируется построить 20‑30 миллионов кв. м нового жилья, соцобъектов и коммерческих площадей.

Как ранее стало известно, жители 466 московских домов решили выйти из программы реновации. Такие данные по состоянию на 15 июня привел руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.