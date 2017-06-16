Жители более 460 московских пятиэтажек проголосовали против реновации

Жители 466 московских домов решили выйти из программы реновации. Такие данные по состоянию на 15 июня привел руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

Явка на голосовании по программе реновации жилищного фонда Москвы составила 71,6%. Ермолаев отметил, что активнее голосуют через МФЦ, там проголосовали порядка 59% граждан.

Власти Москвы пообещали выложить в интернет данные о проголосовавших жителях. Для посчёта и верификации данных специалистам нужно ещё пару дней. Вся информация будет выложена поквартирно, однако номер квартиры и паспортные данные жильцов будут закодированы.

Как сообщалось ранее, жителям столицы, чьи дома попадают в программу реновации, заранее сообщат, сколько им придется доплатить за дополнительную жилую площадь в новой квартире.