Механизм доплаты за квадратные метры при реновации будет разработан за месяц

Жителям столицы, чьи дома попадают в программу реновации, заранее сообщат, сколько им придется доплатить за дополнительную жилую площадь в новой квартире. Механизм расчета будет разработан в течение месяца.

Об этом в эфире НТВ рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. "Мы совершенно точно его разработаем в течение месяца, я думаю, мы уже его выпустим как постановление. И люди будут знать, на каких условиях они могут доплатить, если захотят улучшить свои (жилищные) условия", — сказал он.

Программа реновации гарантирует москвичам переселение в квартиру с тем же количеством комнат, напомнил заммэра. При этом общая площадь вырастет за счет увеличения прихожей, кухни и санузла. А вот за дополнительные комнаты, если появится желание их получить, придется заплатить.

Как ранее сообщалось, Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" рассказал о своем отношении к программе реновации в столице. По его словам, важно, чтобы право граждан на собственность не было нарушено.

Столичный градоначальник Сергей Собянин показал журналисту Сергею Брилеву квартиры, в которые планируется переселить людей из сносимых пятиэтажек в рамках реновации. Видеозапись опубликована на YouTube.