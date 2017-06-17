Кот Ахилл предсказал результат матча Россия - Новая Зеландия

Кот Ахилл из Эрмитажа, которого выбрали предсказывать итоги матчей Кубка конфедераций по футболу, сделал первое предсказание. В субботу после церемонии открытия соревнований на поле выйдут сборные России и Новой Зеландии.

Эрмитажный кот - оракул Кубка конфедераций по футболу - сделал первое предсказание. Белый кот определил победителя матча России и Новой Зеландии.

Перед котом поставили две миски с одинаковым кормом, на мисках - флажки. К какой миске подошел Ахилл, попробовал угощение, ту страну будут считать победителем. За предсказанием кота наблюдал ветеринар, следящий за животными в Эрмитаже.

Коты живут в Эрмитаже с ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии животного. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей.

"Аргументы недели" писали, что 17 июня в 18:00 матчем сборных России и Новой Зеландии на стадионе "Санкт-Петербург" начинается Кубок конфедераций FIFA, генеральная репетиция чемпионата мира по футболу. Церемония открытия турнира начнется в 16:00. Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash выступят на церемонии открытия.