Сергей Лазарев, Алсу DJ и Smash выступят на открытии Кубка конфедераций

Российские артисты Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash выступят сегодня в Санкт-Петербурге на церемонии открытия Кубка конфедераций по футболу.

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что участниками церемонии открытия Кубка конфедераций станут две тысячи артистов, - передает РИА Новости.

"Аргументы недели" писали, что 17 июня в 18:00 матчем сборных России и Новой Зеландии на стадионе "Санкт-Петербург" начинается Кубок конфедераций FIFA, генеральная репетиция чемпионата мира по футболу. Церемония открытия турнира начнется в 16:00.