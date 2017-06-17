Путин приедет в Петербург на матч между Россией и Новой Зеландией

Президент РФ Владимир Путин посетит матч открытия Кубка конфедераций между футбольными сборными России и Новой Зеландии. Матч состоится в субботу в Санкт-Петербурге в 18-00. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин поболеет за россиян.

"Аргументы недели" писали, что Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе А со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другой группе немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. На Кубке конфедераций, впервые на столь крупном турнире, будет использоваться система видеоповторов.

Церемония открытия турнира начнется в 16:00.