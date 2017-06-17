В России стартует Кубок конфедераций FIFA - генеральная репетиция ЧМ по футболу

Сегодня в 18:00 матчем сборных России и Новой Зеландии на стадионе "Санкт-Петербург" начинается Кубок конфедераций FIFA, генеральная репетиция чемпионата мира по футболу. Церемония открытия турнира начнется в 16:00.

Как ожидается, первый матч турнира Россия - Новая Зеландия посетит президент РФ Владимир Путин.

На Кубке конфедераций, впервые на столь крупном турнире, будет использоваться система видеоповторов.

В Кубке конфедераций принимают участие победители континентальных турниров: Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия и Камерун, действующий чемпион мира -Германия, и сборная страны-хозяйки предстоящего мирового турнира, Россия.

На первом этапе наша сборная будет соперничать с командами Новой Зеландии (17 июня в Санкт-Петербурге), Португалии (21 июня в Москве) и Мексики (24 июня в Казани).