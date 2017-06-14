История с убийством беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова наделала много шума и не утихает до сих пор. «Ожившего» Вороненкова недавно заприметили в Израиле, спокойно разгуливающим по Тель-Авиву.



Это известие не вызвало удивления у Станислава Садальского, хорошо знающего семью Максаковых. Актер в Живом Журнале дал ссылку на издание, разместившее у себя эту новость и объяснил, почему убийство мужа Марии Максаковой в Киеве может быть инсценировкой.

"Покушение было довольно странным. Во-первых, в очень людном месте. Во-вторых, убийца был в очень приметной красной обуви. Как будто его должны были по ней узнать. В-третьих, не было луж крови. В-четвертых Максакова как-то уж легко пережила смерть своего мужа, через месяц была веселая, в новом образе и на ток шоу. Смерть собаки тяжелее переносят. Очень похоже на правду. И еще киллер, стрелявший в Вороненкова, убитый и даже похороненный, жив!" – написал Садальский.

На днях завкафедрой истории искусств Щукинского театрального института Елена Дунаева якобы сообщила журналистам, что столкнулась в Тель-Авиве нос к носу с убитым Денисом. Позже это сообщение опроверг супруг Дунаевой – актер и ректор Щукинского училища Евгений Князев: "Очень обидно, что от имени моей супруги, авторитетного человека, вдруг печатают такие глупости. Но оправдываться, объясняться по этому поводу еще глупее. Даже неловко комментировать. Жена сначала огорчилась, но она умный человек и понимает, как рождаются сенсации. Решили не реагировать, как, делает умная Людмила Максакова", – цитирует Князева сайт "Комсомольская правда".

Позже в своем блоге поверивший в газетную утку Садальский снял с себя ответственность за информацию, дав прямую ссылку на текст с опровержением.



