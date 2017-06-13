Народный артист, ректор Щукинского училища Евгений Князев был со своей супругой, завкафедрой факультета искусствоведения вуза Еленой Дунаевой в Израиле, но бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова они на улице в Тель-Авиве не встретили.

В понедельник в интернете пронеслась сенсационная новость о том, что россияне встретили мужа певицы Марии Максаковой в Израиле, якобы Вороненков жив.

Князев назвал слухи бредом. "Глупость несусветная. Надо быть умнее и не верить подобным "уткам". Ни я, ни моя жена с Денисом Вороненковым не были знакомы. Но я считаю, что эта подлая, злая шутка по отношению к погибшему человеку", - заявил Князев в интервью "Комсомольской правде". По словам Князева, в Израиле на гастролях со спектаклем "Царь Эдип" он был с женой и была Людмила Максакова.

"Очень обидно, что от имени моей супруги, авторитетного человека, вдруг печатают такие глупости", - посетовал Князев.

Ответила и Мария Максакова: "Я живу в Киеве и являюсь живым укором всей этой мерзкой машине, ломающей хребты и судьбы. Не спилась, не потеряла формы и сути, своего характера и воли".