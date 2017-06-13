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Евгений Князев и Елена Дунаева не встречали "живого Вороненкова" в Израиле

13 июня 2017, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Князев и Елена Дунаева не встречали "живого Вороненкова" в Израиле
фото с сайта Википедия

Народный артист, ректор Щукинского училища Евгений Князев был со своей супругой, завкафедрой факультета искусствоведения вуза Еленой Дунаевой в Израиле, но бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова они на улице в Тель-Авиве не встретили.

В понедельник в интернете пронеслась сенсационная новость о том, что россияне встретили мужа певицы Марии Максаковой в Израиле, якобы Вороненков жив.

Князев назвал слухи бредом. "Глупость несусветная. Надо быть умнее и не верить подобным "уткам". Ни я, ни моя жена с Денисом Вороненковым не были знакомы. Но я считаю, что эта подлая, злая шутка по отношению к погибшему человеку", - заявил Князев в интервью "Комсомольской правде". По словам Князева, в Израиле на гастролях со спектаклем "Царь Эдип" он был с женой и была Людмила Максакова.

"Очень обидно, что от имени моей супруги, авторитетного человека, вдруг печатают такие глупости", - посетовал Князев.
Ответила и Мария Максакова: "Я живу в Киеве и являюсь живым укором всей этой мерзкой машине, ломающей хребты и судьбы. Не спилась, не потеряла формы и сути, своего характера и воли".

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Эксперты составили рейтинг лучших аэропортов мира

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Суд назначил Илье Яшину административный арест за неповиновение полиции

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Из Чернобыльской АЭС пошел дым

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Собянин: митинг 12 июня - «подлая провокация»

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В Дербенте совершено покушение на депутата дагестанского парламента

В Дербенте совершено покушение на депутата дагестанского парламента

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В сети опубликована редкая запись единственного боя Брюса Ли

В сети опубликована редкая запись единственного боя Брюса Ли

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Опубликовано видео перехвата истребителем Су-27 ВКС РФ бомбардировщиков США

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Горбачев ответил на критику Путина по поводу соглашений с НАТО

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