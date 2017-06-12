Оппозиционер Навальный даже не добрался до Тверской, задержан
12 июня 2017, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 12 июня, в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила в социальной сети его супруга Юлия.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) выключили электричество.
Напомним, сегодня оппозиция намерена провести акцию протеста не на проспекте Сахарова, где она должна была пройти по согласованию с властями Москвы, а на улице Тверской, где в День России запланированы массовые гуляния.
Ранее столичная мэрия назвала провокацией перенос митинга против коррупции с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу, а столичная полиция предупредила, что любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку.
Как стало известно, в Москве на Тверской прошли первые задержания.