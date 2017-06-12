МВД Москвы: Провокационные действия - угроза общественному порядку

Столичная полиция намерена пресекать провокации на митинге оппозиции на Тверской улице в День России. Стражи порядка предупреждают, что любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку.

Как отметили в пресс-службе столичного главка полиции, что после появления в интернете призывов переместиться с проспекта Сахарова на Тверскую улицу для организации несогласованной протестной акции полиция Москвы обязана принять все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности сотен тысяч москвичей и гостей столицы, празднующих общенациональный праздник, передает ТАСС.

Также в МВД напомнили об особом режиме, введенном с 1 июня 2017 года указом президента России в связи с проведением Кубка Конфедераций FIFA.

"Аргументы недели" писали ранее, что прокуратура Москвы подготовила Алексею Навальному предупреждение в связи с переносом несогласованной акции на улицу Тверскую.